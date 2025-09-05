Napoli, le ultime sull’infortunio di David Neres: quando tornerà in campo

David Neres non ha preso parte all’ultima partita del Napoli, quella contro il Cagliari, e la sua assenza si è fatta sentire. L’esterno brasiliano sarebbe stato una risorsa preziosa soprattutto a gara in corso, per provare a sfondare il muro difensivo eretto dagli uomini di Fabio Pisacane.

Le condizioni di David Neres e quando tornerà in campo

Il motivo della sua assenza è legato a un infortunio muscolare: Neres non ha ancora recuperato al 100%, ma nella giornata di venerdì 5 settembre potrebbe tornare a calcare il campo da titolare nell’allenamento congiunto contro l’Avellino, in programma nel pomeriggio a Castel Volturno.

A fare il punto sulla sua condizione è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che dedica uno spazio all’esterno offensivo brasiliano, fornendo aggiornamenti anche sui tempi di recupero.

Il quotidiano campano scrive: “Neres sta seguendo un percorso per smaltire definitivamente l’affaticamento agli adduttori ed essere al massimo della condizione per la trasferta di Firenze”.

Il piano del Napoli e dello staff medico è chiaro: recuperarlo gradualmente, senza forzare, per averlo pronto il 13 settembre, quando gli azzurri affronteranno la Fiorentina al Franchi.

David Neres tornerà a disposizione di Antonio Conte proprio in occasione di Fiorentina-Napoli. Con ogni probabilità, partirà inizialmente dalla panchina, ma è previsto che entri in campo nel corso della gara, per cominciare a ritrovare minuti e ritmo partita.