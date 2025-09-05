Frattesi ad un passo dal Napoli: poi il ripensamento dell’Inter. Il retroscena di mercato

Davide Frattesi era stato cercato dal Napoli a gennaio ma la risposta dell'Inter ha lasciato tutti di stucco

Il Napoli è stato realmente interessato a Davide Frattesi nelle prime fasi dell’ultima sessione di mercato. A svelarlo è il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha raccontato un interessante retroscena legato al centrocampista dell’Inter.

“Una delle squadre che ad inizio mercato voleva veramente Frattesi era il Napoli“, ha spiegato Moretto. Il club azzurro aveva puntato forte sul centrocampista, ma con la conferma di Anguissa, le priorità tecniche sono cambiate e la pista si è raffreddata.

Davide Frattesi ad un passo dal Napoli. Il retroscena

Nel corso dell’estate si è mosso concretamente anche il Newcastle, che ha seguito Frattesi a lungo, arrivando a presentare una prima offerta verbale da 35-40 milioni di euro con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, trasformabile in obbligo a determinate condizioni. Tuttavia, l’Inter non ha ritenuto le condizioni sufficientemente favorevoli per aprire una trattativa concreta, preferendo soluzioni con obbligo più vincolante o una cessione definitiva.

Nonostante i sondaggi, nessuna delle piste si è realmente concretizzata. Frattesi è rimasto a Milano, e ora l’Inter guarda al futuro: nelle prossime settimane potrebbero partire i dialoghi per il rinnovo del contratto, come anticipato dallo stesso Moretto.

Un interesse sfumato, ma che conferma come il Napoli fosse pronto a intervenire con decisione a centrocampo, prima di riorientare le proprie strategie sul mercato.

