Milinkovic-Savic titolare al posto di Meret: “Conte ha deciso quando farlo esordire”
Set 05, 2025 - Redazione Vesuviolive
Secondo quanto riportato da La Repubblica, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un cambio tra i pali del Napoli: Alex Meret potrebbe lasciare spazio a Vanja Milinkovic-Savic nelle prossime gare.
Il portiere serbo, non convocato dalla sua nazionale, ha scelto di restare a Castel Volturno per lavorare con continuità e inserirsi al meglio nel gruppo. Una decisione che potrebbe presto essere ricompensata da Antonio Conte, intenzionato a dargli fiducia già nelle prossime sfide.
Le due partite in cui Milinkovic-Savic potrebbe partire titolare sono già segnate in agenda:
- Fiorentina-Napoli, il 13 settembre in campionato
- Manchester City-Napoli, il 18 settembre in Champions League
Il ballottaggio con Meret, dunque, è apertissimo, ma tutto lascia pensare che per Milinkovic-Savic sia arrivato il momento dell’esordio in azzurro.