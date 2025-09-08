De Bruyne risponde a Garcia: le parole sull’episodio della fascia da capitano

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e punto di riferimento della nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano belga HLN al termine della sfida contro il Kazakistan, vinta 5-0 dal Belgio. Autore di una brillante prestazione coronata da una doppietta, il fuoriclasse ex Manchester City ha commentato la gara, parlando sia della sua condizione fisica che degli obiettivi della sua selezione in vista dei prossimi impegni internazionali.

Le parole di Kevin De Bruyne su Rudi Garcia e sulla vittoria di ieri

“Abbiamo fatto il nostro lavoro. Sappiamo che ottobre è il mese più importante. Ma abbiamo fatto il nostro dovere in questa partita internazionale. Oggi è andata bene. Possiamo sempre fare meglio? Sì, ma ce la siamo cavata bene“.

Sul nuovo corso del Belgio con il ct Rudi Garcia: “È sempre difficile dare un giudizio dopo sei partite. Ma mi sembra che tutto vada piuttosto bene. Abbiamo avuto momenti difficili, ma abbiamo anche segnato parecchio. La fascia? E’ stata una decisione presa con tutto il gruppo”.