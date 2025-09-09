VIDEO/ Højlund in gol con la Danimarca in Grecia: la carambola vincente che ha chiuso il match

Primi squilli in nazionale per Rasmus Højlund da nuovo acquisto del Napoli. L’attaccante ha trovato la rete nel match di qualificazione mondiale Grecia-Danimarca, terminato 0-3 a favore degli scandinavi.

Il classe 2003 è entrato in campo al 63’ e gli sono bastati appena diciotto minuti per lasciare il segno: un tap-in di sinistro in area dopo la conclusione di Dorgu terminata sul palo che ha fissato il risultato finale.