Nainggolan contro McTominay: “Non mi piace, nemmeno giocava in uno United scarso”

Radja Nainggolan, ex centrocampista belga conosciuto per il suo carattere carismatico e per le esperienze in Serie A con club prestigiosi come Inter e Roma, è tornato a far parlare di sé grazie a un’intervista rilasciata nel corso del podcast Calcio Franco di Fanta Lab. Nel dialogo, l’ex giocatore ha espresso opinioni inaspettate e piuttosto sorprendenti riguardo a due protagonisti dell’attuale Napoli, suscitando curiosità e dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Nainggolan contro McTominay, le parole dell’ex centrocampista

“A me McTominay non piace come giocatore: è forte, sì, però non giocava in un Manchester United scarso Non è un palleggiatore, non è forte tecnicamente, non è un giocatore che ti distribuisce il gioco. Hojlund non mi piace perché è un corridore, un lavoratore. È come prendere Krstovic, un altro che si sbatte avanti e indietro, fa i suoi gol ma nel gioco spalle alla porta è poca roba e nelle grandi squadre devi essere in grado di giocare a calcio.