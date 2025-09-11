Ci sarà Gutierrez in Fiorentina-Napoli? La scelta di Conte in vista della partita

Tra i volti nuovi che Antonio Conte ha ricevuto in dote dal mercato estivo, uno dei più attesi è senza dubbio Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo, arrivato dal Girona con l’etichetta di talento pronto al salto di qualità, non ha ancora avuto l’occasione di mostrare le proprie qualità al pubblico azzurro. Il motivo è noto: un infortunio alla caviglia lo ha costretto a fermarsi in estate, con conseguente operazione chirurgica a luglio e un lungo percorso di riabilitazione.

Gutierrez in Fiorentina-Napoli? Le ultime sul terzino spagnolo

Adesso, però, l’attesa sembra vicina alla fine. Come riporta La Repubblica, “il mancino spagnolo Miguel Gutierrez è alla fine della sua convalescenza dopo l’intervento alla caviglia dello scorso mese di luglio. L’ex terzino del Girona si sente pronto e spera di avere una possibilità a gara in corso già allo stadio Franchi”. Non è un dettaglio secondario: la sensazione è che Conte, con la prudenza che lo contraddistingue, stia valutando la possibilità di inserirlo tra i convocati per la trasferta di Firenze, il primo vero esame di livello della stagione.

Un eventuale ritorno rappresenterebbe un segnale importante, non solo per il giocatore, ma anche per l’intera squadra, che attende di misurare fino in fondo la profondità e la qualità della rosa.

Dal canto suo, Gutierrez ha già dimostrato lo spirito giusto: lavorare in silenzio, rimettersi in forma e farsi trovare pronto. A Napoli la concorrenza non è un ostacolo, ma uno stimolo. Un debutto, anche solo per pochi minuti al Franchi, avrebbe un valore simbolico e liberatorio dopo mesi di sacrifici e paziente attesa.