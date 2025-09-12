Milinkovic Savic o Meret ? La scelta di Conte in vista di Fiorentina-Napoli

Alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina, il Napoli si trova davanti a un interrogativo che riguarda la porta azzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic è più aperto che mai.

La scelta di Antonio Conte

Il quotidiano ricorda le parole di Antonio Conte pronunciate a inizio stagione: il tecnico aveva chiarito che la scelta sul portiere sarebbe stata comunicata soltanto ai diretti interessati, senza annunci pubblici.

Nelle prime giornate, Meret e Milinkovic-Savic hanno potuto leggere i segnali dalle sedute di allenamento, anche se la gestione non è stata semplice: per oltre dieci giorni, infatti, Milinkovic-Savic non si è potuto allenare regolarmente con la squadra a causa degli impegni con la Nazionale.

Adesso però il discorso cambia. Con la Champions League alle porte, diventa più concreta l’ipotesi di un passaggio di testimone tra i pali. Secondo la Gazzetta, sarà soprattutto la rifinitura della vigilia a fornire i segnali più importanti sulle intenzioni di Conte.

Un rebus che aggiunge ulteriore attesa alla sfida contro la Fiorentina e che conferma quanto la gestione della porta del Napoli sia uno dei temi più delicati di questa prima parte di stagione.