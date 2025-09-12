Okafor pizzica Conte: “E’ difficile ritrovare fiducia giocando pochi minuti”

Noah Okafor ha raccontato a The Athletic i motivi che lo hanno spinto a lasciare il Milan e a trasferirsi in Inghilterra, al Leeds United. L’attaccante svizzero ha sottolineato soprattutto il bisogno di ritrovare minutaggio e fiducia in se stesso, aspetti che a Milano faticava a trovare.

La scelta di lasciare l’Italia

“Ogni giocatore vuole giocare – ha spiegato Okafor –. Ho bisogno di ritrovare la fiducia in me stesso e so che qui al Leeds posso trovarla. Con questo allenatore riesco a sentirmi valorizzato. È dura quando giochi due, tre o quattro partite entrando solo per 10, 20 o 30 minuti. Per i giocatori è difficile mettersi in forma e acquisire davvero fiducia in quelle condizioni.”

Il lavoro quotidiano

Okafor ha raccontato anche la sua dedizione agli allenamenti per arrivare al massimo della condizione:

“Quando non sei abituato al ritmo delle gare, il calcio diventa più duro e puoi accusare dolori. Per questo lavoro sodo ogni giorno, anche nei giorni liberi con un allenatore personale, per avere un corpo forte e dare il 100%. Quando sono in forma, ritrovo fiducia e il mio gioco.”

L’obiettivo al Leeds

L’attaccante ha poi ribadito la volontà di ripartire con entusiasmo:

“La cosa più importante è arrivare ogni giorno con il sorriso e dare sempre il massimo in campo. So quali sono le mie qualità e so che devo migliorare: qui posso farlo.”