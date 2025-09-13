Serie A, dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming

La Serie A torna protagonista e il sabato di campionato si chiude con una sfida di cartello: Fiorentina-Napoli, in programma oggi, 13 settembre, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fischio d’inizio alle 20:45 per un match che promette spettacolo.

I viola sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre il Napoli di Antonio Conte – in vetta a punteggio pieno – punta a centrare la terza vittoria consecutiva e consolidare il primato. Si preannuncia una gara combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2):

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Kean, Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli

Napoli (4-1-4-1):

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva anche su Sky Sport, ai canali:

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport Calcio (canale 251)

Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su: