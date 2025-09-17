Mourinho avversario del Napoli in Champions League: con chi ha firmato lo Special One

José Mourinho is back. Dopo la clamorosa rimonta subita dal Qarabag in Champions League, il Benfica ha deciso l’esonero di Bruno Lage e sta per chiudere un accordo con lo Special One. Il tecnico portoghese, che era stato licenziato dal Fenerbahçe proprio dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions contro il Benfica, è vicinissimo al ritorno sulla panchina delle Aquile (già allenate nel 2000, ndr).

Mourinho torna in Portogallo, affronterà anche il Napoli

Nel frattempo, il presidente Rui Costa non ha perso tempo e ha annunciato la separazione con Bruno Lage. Dopo il crollo subito contro il Qarabag, la decisione è stata rapida e definitiva. “Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica”, ha dichiarato ieri sera Rui Costa. “Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves“.

Con il ritorno di Mourinho, il Benfica punta a dare una nuova scossa alla propria stagione e a trovare una guida esperta che possa condurre la squadra verso traguardi importanti in Portogallo e in Europa, dove tra le varie avversarie ci sarà anche il Napoli di Antonio Conte.