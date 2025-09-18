Stadio Maradona, il canone che dovrà pagare il Napoli raddoppia: la cifra
Set 18, 2025 - Michele Massa
Nel giorno della sfida di Champions tra Manchester City e Napoli, a tenere banco in città non è soltanto il calcio giocato. Riflettori puntati, infatti, anche sul tema impianti: il Diego Armando Maradona e il nuovo stadio che Aurelio De Laurentiis sogna di costruire.
La nuova cifra e tutti i dettagli
Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ieri la commissione comunale “Sport”, presieduta da Gennaro Esposito, ha affrontato due delibere cruciali per l’attuale casa del Napoli, ufficialmente candidata a ospitare alcune partite degli Europei 2032.
La prima delibera prevede lo stanziamento di 355.524,18 euro per completare interventi legati a sicurezza, efficientamento energetico e miglioramento dell’accessibilità dell’impianto. Un passo necessario per adeguare il Maradona agli standard richiesti da UEFA e FIGC in vista della rassegna continentale.
La seconda, sollecitata direttamente dalla SSC Napoli, autorizza invece l’integrazione della Convenzione firmata nel 2019, consentendo al club di utilizzare nuovi spazi interni allo stadio: due sale Hospitality aggiuntive e la riconversione degli uffici Gare in una sala Hospitality dedicata alla Tribuna d’Onore. In cambio, il canone annuo di concessione salirà a 887.814,88 euro più IVA, incrementando così le entrate per il Comune.
Mentre De Laurentiis continua a coltivare l’idea di un impianto completamente nuovo, il Maradona si prepara dunque a un restyling strategico, con interventi che potrebbero rafforzarne il ruolo di teatro principale del calcio napoletano anche nei grandi eventi internazionali.