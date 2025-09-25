Ci sarà Rafael Leao in Milan-Napoli? La scelta di Allegri sull’attaccante portoghese

Buone notizie per il Milan in vista del big match contro il Napoli: Rafael Leao è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà regolarmente a disposizione per la sfida di San Siro. Il portoghese ha infatti smaltito completamente l’elongazione al soleo che lo aveva costretto a saltare le prime quattro giornate di campionato e la gara di Coppa Italia disputata martedì sera, come riportato da MilanNews.it.

Le ultime su Rafael Leao

La notizia è stata accolta con entusiasmo dallo staff tecnico rossonero, che ritrova così uno dei suoi uomini più decisivi. Nonostante il recupero, Leao non dovrebbe partire titolare, ma la sua presenza in panchina rappresenta comunque un’arma importante per i rossoneri.

Il numero 10 è infatti un giocatore capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni, qualità che potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli e dare un’opzione in più a Stefano Pioli, che potrà contare su di lui a gara in corso.

Il ritorno di Leao, dopo settimane di lavoro individuale e fisioterapia, è un segnale positivo anche per il prosieguo della stagione. La sua capacità di creare superiorità numerica e di incidere nei momenti chiave potrebbe rivelarsi fondamentale non solo contro gli azzurri, ma anche nei prossimi impegni di campionato ed Europa.

Per il Milan, pronto a misurarsi con una delle avversarie più ostiche della Serie A, ritrovare il proprio talento portoghese equivale a riacquisire una pedina essenziale, capace di cambiare gli equilibri di una partita in pochi minuti.