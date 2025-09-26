Domenica il calendario propone una sfida speciale per Rasmus Hojlund, che affronterà il Milan, club che durante l’estate ha provato a lungo a portarlo a Milano.

Hojlund risponde alla domanda sul Mila

“So solamente che sono felice dove sono: qui a Napoli”, ha dichiarato il centravanti danese in un’intervista rilasciata a la Repubblica, lasciando intendere di non avere rimpianti per la scelta fatta.

L’attaccante ex Atalanta era stato a lungo accostato ai rossoneri, ma il mercato ha poi preso una piega inattesa. L’infortunio di Romelu Lukaku ha infatti spinto il Napoli a muoversi con decisione, chiudendo in tempi rapidi un accordo con il Manchester United per assicurarsi il giovane bomber.

Nel frattempo il Milan, pur alla ricerca di una punta, ha cambiato strategia: dopo aver inizialmente rallentato l’operazione che avrebbe portato Boniface in rossonero, il club ha virato su un profilo completamente diverso, scegliendo Christopher Nkunku, esterno d’attacco prelevato dal Chelsea.

Domenica, dunque, Hojlund ritroverà una squadra che avrebbe potuto essere la sua nuova casa, ma il presente parla chiaro: il suo cuore e il suo futuro, almeno per ora, sono colorati di azzurro Napoli.