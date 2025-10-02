Højlund: “Esultanza con lo stemma del Napoli? L’ho fatto perché sono felice qui”

Rasmus Højlund, attaccante del Napoli e protagonista della vittoria contro lo Sporting con una doppietta, ha commentato il match ai microfoni della UEFA:

«Giocare in Champions League è la notte che tutti sognano. Ho esultato toccando lo stemma del Napoli perché sono felice di far parte di questo club, e quello della Champions League perché amo segnare in Europa.

Non mi piace parlare della mia prestazione, ma del lavoro della squadra. Giocare con un talento come Kevin De Bruyne è speciale: io devo solo attaccare gli spazi e lui mi metterà il pallone nei piedi».