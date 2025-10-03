Haaland scrive a Hojlund: il commento a sorpresa sotto la foto del danese

“Sfamalo”. Con questo breve ma significativo commento, Erling Haaland ha interagito sul suo profilo Instagram con l’ultimo post di Rasmus Hojlund, rivolgendosi direttamente a Kevin De Bruyne. Il bomber norvegese, taggando il suo ex compagno ai tempi del Manchester City, ha voluto scherzare sul potenziale della nuova intesa tra il belga e l’attaccante del Napoli, lasciando intendere quanto possa diventare letale.

Il commento arriva dopo la doppietta di Hojlund contro lo Sporting Lisbona e le parole di grande stima pronunciate da De Bruyne nei confronti del danese: “Penso che Rasmus abbia tanta qualità, penso sia abbastanza simile a Haaland come tipologia di giocatore, entrambi sono mancini e amano attaccare lo spazio. Per lui è stata una grande serata e credo che da ora in avanti ci aiuterà a fare tanti gol.”

Il messaggio di Haaland è quindi un chiaro invito a De Bruyne a ‘sfamare’ Hojlund con assist vincenti, proprio come faceva con lui ai tempi del City, aggiungendo un pizzico di leggerezza e complicità social al mondo del calcio internazionale.