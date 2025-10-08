Conte e De Laurentiis si godono la pausa assieme in vacanza: dove sono stati

Antonio Conte può finalmente tirare il fiato dopo il primo vero tour de force stagionale del Napoli. La pausa per le nazionali rappresenta un momento ideale per ritrovare serenità e distendere i pensieri. Nei giorni scorsi, il tecnico si è concesso qualche giorno di relax recandosi a Ischia, una meta che ama particolarmente e dove è già stato in diverse occasioni.

Dove sono stati Conte e De Laurentiis in questi giorni

Durante la serata di lunedì, Conte ha cenato alla “Taverna Verde”, rinomato ristorante dell’isola. L’allenatore azzurro ha potuto gustare le specialità della casa e si è mostrato disponibile con lo staff, posando per una foto ricordo poi condivisa sui profili social del locale. Una serata di assoluto relax per il tecnico della compagine partenopea, apparso sereno e sorridente.

Nella stessa cornice si è visto anche Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Anche il patron azzurro ha scelto la Taverna Verde per una cena all’insegna della buona cucina, apprezzando le specialità tipiche ischitane. Come testimoniato dalla pagina Instagram del ristorante, De Laurentiis ha posato sorridente con il titolare, regalandosi anche lui una serata tranquilla e piacevole.

Una pausa dunque rigenerante per entrambi, all’insegna del buon cibo, del relax e dell’isola d’Ischia, da sempre luogo del cuore per molti protagonisti del calcio italiano.