Con una nota ufficiale diffusa, la Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata del campionato EniLive 2025/26, comprensivo di anticipi, posticipi e programmazione televisiva. L’annuncio è stato firmato dal Presidente Ezio Simonelli. Inoltre, ricordiamo che all’interno di questo comunicati ufficiale sono state anche diramate le date degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il calendario dettagliato della SSC Napoli

Di seguito ecco il quadro degli impegni completo del Napoli con la programmazione televisiva:

13a giornata Serie A, Roma-Napoli domenica 30 novembre, ore 20.45. Visibile su DAZN.

OTTAVI COPPA ITALIA, Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre, ore 18.00. Visibile sui Canali Mediaset.

14a giornata Serie A, Napoli-Juventus domenica 7 dicembre, ore 20.45. Visibile su DAZN.

6a giornata UEFA Champions League, Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre, ore 21.00. Programmazione televisiva ancora da decidere.

15a giornata Serie A, Udinese-Napoli domenica 14 dicembre, ore 15.00. Visibile su DAZN.

SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA, Napoli-Milan giovedì 18 dicembre, ore 20.00. Visibile sui Canali Mediaset.

16a giornata Serie A, Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio (in vista degli impegni in Supercoppa), ore 18.30. Visibile su DAZN.

17a giornata Serie A, Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre, ore 15.00. Visibile su DAZN.

18a giornata Serie A, Lazio-Napoli domenica 4 gennaio, ore 12.30. Visibile su DAZN.

19a giornata Serie A, Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio, ore 18.30. Visibile su DAZN.

20a giornata Serie A, Inter-Napoli domenica 11 gennaio, ore 20.45. Visibile su DAZN.

21a giornata Serie A, Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio, ore 18.00. Visibile su DAZN.

7a giornata UEFA Champions League, Copenaghen-Napoli martedì 20 gennaio, ore 21.00. Programmazione televisiva ancora da decidere.

22a giornata Serie A, Juventus-Napoli domenica 25 gennaio, ore 18.00. Visibile su DAZN/NOW/SKY.