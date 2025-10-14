nss edicola torna con un nuovo appuntamento del palinsesto JAN2500, il progetto firmato J’Adore Napoli che celebra i 2500 anni della città partenopea come occasione per riaffermarne il ruolo di capitale culturale internazionale. Venerdì 17 ottobre, in Piazza San Pasquale, si terrà un evento dedicato a Marek Hamsik, ex capitano e leggenda del Napoli, recordman di presenze e terzo miglior marcatore della storia del club.

Per l’occasione, nei pressi dell’edicola di nss sarà allestito un campo di street soccer a gabbia: otto talent e influencer si sfideranno in un torneo spettacolare. Dalle 17 alle 18, il campo sarà aperto al pubblico con partite walk-in, 1 contro 1 per gli adulti e 2 contro 2 per i più piccoli.

DJ set, collezione esclusiva e omaggio al numero 17

La serata sarà animata da DJ set, snack, bevande e la distribuzione di 50 pettorine speciali ispirate a Marek Hamsik. Gli organizzatori promettono “tante sorprese” e una piazza gremita di appassionati, curiosi e volti noti del panorama napoletano.

L’evento segnerà anche il lancio di una capsule collection J’Adore Napoli in collaborazione con Hamšík, un tributo all’eredità calcistica e culturale del campione slovacco. La linea comprende due maglie da calcio che richiamano quelle storiche indossate da Marekiaro – tra cui la celebre camouflage della stagione 2013/2014 – oltre a una polo, una canotta e una t-shirt ispirate al suo iconico numero 17 e alla celebre cresta che lo ha reso un’icona riconoscibile in tutto il mondo.