Nessun recupero lampo, ecco quando ritornerà a disposizione Lukaku

Romelu Lukaku è al lavoro per tornare a disposizione di Antonio Conte, ma senza forzare i tempi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe, smentendo così le voci circolate nei giorni scorsi su un possibile rientro anticipato dell’attaccante belga.

Il quotidiano romano sottolinea come il Napoli voglia evitare qualsiasi rischio inutile, preferendo un recupero graduale e completo. “Per Lukaku continuano le cure con l’obiettivo di rientrare non appena sarà arrivato il momento, ovviamente senza bruciare le tappe”, si legge sul giornale. “Bisognerà aspettare ancora diverse settimane. La stagione è lunga e ci sarà tutto il tempo per tornare decisivo.”

Dopo gli esami strumentali, il club azzurro ha stimato tempi di recupero piuttosto lunghi, tanto da decidere di non inserire Lukaku nella lista UEFA, oltre che in quella del campionato. Come spiegato dal Corriere dello Sport, “la lista campionato può essere aggiornata in qualsiasi momento, mentre quella UEFA potrà essere modificata solo in caso di accesso al turno successivo”.

In sintesi, il ritorno in campo del centravanti belga è atteso tra gennaio e febbraio, e non prima, come invece ipotizzato da alcune fonti che parlavano di un possibile rientro tra fine ottobre e inizio novembre. Il Napoli e Conte preferiscono dunque la prudenza: la stagione è lunga e Lukaku dovrà tornare al meglio per essere davvero decisivo nella seconda parte del campionato.