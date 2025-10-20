Quando ritorna McTominay? Le ultimissime sull’infortunio dello scozzese
Ott 20, 2025 - Michele Massa
Se i muscoli di Hojlund vanno gestiti con la massima attenzione per evitare anche solo un minimo rischio, la caviglia di McTominay potrebbe finalmente concedergli tregua e consentirgli di mettere il piede sull’aeroplano che oggi porterà il Napoli in Olanda.
Le ultime sulle condizioni di Scott McTominay
Così scrive il Corriere dello Sport sulle condizioni del centrocampista scozzese:
“In altri termini: McT può recuperare dopo aver saltato la partita di sabato contro il Torino. Il trauma contusivo e i sei punti di sutura, così come svelato da Conte a Torino, hanno costretto Scott a guardare la partita contro il Toro in tribuna accanto a Hoj. Oggi, però, in occasione della rifinitura che andrà in scena al centro sportivo di Castel Volturno prima della partenza, McT proverà a non saltare la delicata sfida di Champions. Poi, una volta appurata la sua disponibilità, toccherà ovviamente a Conte decidere le modalità d’impiego”.
Un segnale positivo, dunque, per il Napoli e per Antonio Conte, che sperano di ritrovare uno dei protagonisti più solidi del centrocampo in vista dell’impegno europeo.