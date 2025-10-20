Le ultime alla vigilia di PSV Eindhoven-Napoli: come stanno Hojlund e McTominay

Dopo la sconfitta di misura arrivata contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte cercherà di riscattarsi domani nel terzo turno della fase campionato della UEFA Champions League contro il PSV di Peter Bosz.

Rasmus Hojlund e Scott Mctominay, entrambi fuori per infortunio durante la gara di Torino, sono in dubbio anche per la gara di Champions League: Mctominay ha subito un colpo in allenamento prima della partita di campionato, mentre Hojlund è alle prese con un affaticamento muscolare.

A seguito della rifinitura di questa mattina che ha visto Mctominay lavorare in gruppo e Hojlund assente all’allenamento, con tutta probabilità l’attaccante danese resterà ai box, mentre il centrocampista scozzese partirà per l’Olanda insieme al gruppo squadra.

Le ultime di formazione

Anche per la gara di Champions a prendere le redini dell’attacco azzurro sarà quasi sicuramente Lorenzo Lucca, chiamato a riscattarsi dopo la brutta gara di Torino. Tra i convocati ci sarà anche il giovane Giuseppe Ambrosino, che ha rinnovato con i partenopei fino al 2030, così come Antonio Vergara.

Probabile anche l’impiego di Noah Lang qualora Mctominay non ce la facesse dall’inizio, chiamato ancora una volta a ritagliarsi il suo spazio a suon di prestazioni di livello, e contro la sua ex squadra può essere l’occasione di dimostrare le sue capacità tecniche che ancora non si sono viste da quando è in maglia azzurra.

Lo stesso vale per Billy Gilmour: il calciatore ancora una volta sostituirà Stanislav Lobotka, che deve fare ancora i conti con l’infortunio muscolare subito contro il Genoa prima della sosta per le nazionali.

Torna a pieno regime invece Alessandro Buongiorno, che ha messo minuti nel finale di partita domenica contro il Torino, e che potrebbe essere impiegato dal primo minuto nell’impegno europeo.

Probabile formazione Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne, Mctominay, Lucca. All. Conte