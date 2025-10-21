Lukaku fa una sorpresa alla squadra: cosa è successo ad Eindhoven

Il Napoli, questa sera, sarà impegnato contro il PSV Eindhoven in una sfida valida per la Champions League. Una partita importante per gli uomini di Antonio Conte, che però dovranno ancora una volta fare a meno di diversi giocatori, tra cui il lungodegente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, fermo ai box per infortunio, dovrebbe tornare in campo soltanto a metà dicembre, ma non ha voluto far mancare il proprio sostegno ai compagni.

Lukaku fa una sorpresa al Napoli

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lukaku ha fatto visita alla squadra in hotel alla vigilia del match contro il PSV. “È un centravanti vero, Romelu Lukaku. Ed è anche un vero amico”, scrive il quotidiano, sottolineando la presenza del bomber azzurro al Pullman Eindhoven Cocagne, l’albergo che ospita la squadra di Conte.

Big Rom, che sta svolgendo il proprio percorso di recupero tra Bruxelles e Anversa, ha colto l’occasione per raggiungere i compagni: “Occasione irrinunciabile per fare un salto al Pullman Eindhoven Cocagne, l’hotel che ospita il Napoli, i suoi compagni e la sua famiglia. Pressoché scontata la sua presenza al Philips Stadion. Un tifoso speciale”, si legge ancora sul quotidiano romano.

Lukaku ha avuto modo di salutare e incoraggiare la squadra, portando il suo consueto carisma e una dose extra di motivazione in vista della sfida di questa sera. Segnali positivi anche sul fronte del recupero: secondo le ultime indiscrezioni, il belga sta rispondendo bene alle terapie e potrebbe raggiungere Napoli già dalla prossima settimana per proseguire il lavoro di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico azzurro.

Una presenza simbolica, quella di Lukaku, ma dal grande valore umano: l’attaccante ha voluto dimostrare ancora una volta la propria vicinanza alla squadra e a un ambiente che, fin dal suo arrivo, lo ha accolto con entusiasmo. In attesa del ritorno in campo, Big Rom resta al fianco del Napoli — da tifoso, da compagno e da leader silenzioso.