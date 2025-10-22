Umiliazione Napoli, mai 6 gol subiti in Europa: gli altri precedenti horror

La sconfitta in terra olandese resterà nella storia: PSV-Napoli 6-2 diventa la disfatta con il maggior numero di gol subiti dalla squadra partenopea nelle competizioni europee.

Nella sua storia recente e passata, la squadra campana ha sempre ben figurato sia in Europa League che in Champions League, e questa trasferta ad Eindhoven verrà ricordata per molto tempo dai tifosi napoletani. Tuttavia, questa non è stata l’unica sconfitta pesante subita dal Napoli.

Le sconfitte del passato

Le sconfitte più pesanti del passato risalgono alla Coppa UEFA, con il Napoli che perse 4-1 al primo turno contro il Torpedo Moscow nell’edizione del 1975/76. Dopo poco più di dieci anni, nella stessa competizione arriva invece la sconfitta contro i tedeschi del Bremen per 5-1, con l’unico gol per i partenopei siglato da Antonio Careca.

Il Napoli nella sua storia passata ha partecipato anche per quattro volte alla Coppa delle Fiere durante gli anni ’60, ed è in questa competizione che arrivano altre brutte sconfitte: nell’edizione del 1969/70 gli azzurri perdono con un netto 4-0 contro l’Ajax di Johan Cruijff.

La sconfitta più larga della storia del club arriva però nella Coppa delle Fiere del 1967/68, quando il Napoli perse per 5-0 in terra scozzese contro l’Hibernian.

La storia recente

Le precedenti sconfitte con tanti gol nella storia recente sono da registrarsi unicamente in Champions League, e il risultato di ieri batte il precedente record, detenuto da Chelsea-Napoli 4-1. La partita, valida per gli ottavi di finale di ritorno e disputata allo Stamford Bridge, vide la squadra inglese ribaltare il risultato durante i tempi supplementari, dopo il 3-1 molto positivo dell’allora stadio San Paolo.

Un’altra sconfitta pesante avviene nella stagione disastrosa post terzo Scudetto, quando il Napoli in terra spagnola perse 4-2 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu nella gara valida per i gironi di Champions.

L’ultimo precedente con molti gol subiti all’attivo risale invece alla stagione 2017/18, quando gli azzurri persero in casa 2-4 contro il Manchester City, sempre durante la fase a gironi della UEFA Champions League con il vecchio formato.

La speranza dei tifosi partenopei è che questo sia solo un incidente di percorso, e che il Napoli già dalla delicata sfida di sabato si rimetta in carreggiata per iniziare a macinare punti e buone prestazioni.