Napoli-Inter, ci sarà Hojlund? Arriva la scelta di Antonio Conte
Ott 24, 2025 - Michele Massa
Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte alla vigilia della sfida contro l’Inter. Secondo quanto riportato da SkySport, Rasmus Hojlund sarà regolarmente a disposizione per la gara di domani contro i nerazzurri.
Il motivo della scelta su Hojlund e le sensazioni
L’annuncio è arrivato nel corso di un collegamento da Castel Volturno con Massimo Ugolini, che ha confermato il ritorno in campo dell’attaccante danese:
“Hojlund tornerà domani contro l’Inter“, ha dichiarato l’inviato di Sky.
Una notizia che rappresenta un vero sospiro di sollievo per il Napoli, reduce da giorni di incertezza sulle condizioni fisiche del suo centravanti. Conte potrà dunque contare su una pedina fondamentale per affrontare una delle partite più delicate della stagione.
La presenza di Hojlund offrirà al tecnico azzurro nuove soluzioni offensive e maggiore profondità, in una sfida che si preannuncia spettacolare e decisiva per le ambizioni di alta classifica.