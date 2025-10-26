Fu così che la stampa italiana, padano centrica, cercò di sminuire la vittoria netta del Napoli contro l’Inter. Dopo il vantaggio di De Bruyne o nerazzurri hanno avuto diverse occasioni per ristabilire la parità, ijn un primo tempo equilibrato. Nella seconda frazione invece l’Inter è scomparsa, al netto del rigore segnato, con Savic sostanziale spettatore non pagante.

La stampa padano centrica ribalta la narrazione di Napoli-Inter

Nel post partita Marotta si è presentato ai microfoni di DAZN, costume usuale di una società che cerca di imporre il proprio blasone ed esercitare le proprie influenze. Il segnale lanciato agli amici è stato chiaro: scatenate l’inferno.

A distinguersi è la solita Gazzetta dello Sport, che arriva perfino a inventarsi una presunta punizione per Mariani e Bindoni. I vertici dell’AIA avrebbero decretato la sanzione a caldo, comunicando (evidentemente) la notizia al giornalista autore del presunto scoop, Matteo Della Vite. Quest’ultimo sostiene che “L’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di ieri sera”. Non viene citata però alcuna fonte e, date le tempistiche, la sensazione netta è che si tratti di un’invenzione del giornalista. La prassi di un giornalismo serio vuole infatti che si citino le fonti, circostanza assente nell’articolo pubblicato da Gazzetta.

La notizia della presunta punizione è stata ripresa da tutti i quotidiani sportivi online, che si sono accodati al mantra, realizzando dunque lo scopo prefissato: strumentalizzare l’episodio per ottenere un occhio di riguardo, per il futuro, per l’Inter.