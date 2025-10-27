Come giocherà il Napoli senza De Bruyne? Le possibili soluzioni per le prossime partite

La grande vittoria dello scontro diretto contro l’Inter al Maradona è ancora fresca e il Napoli intanto si prepara per la delicata sfida con il Lecce di domani: l’obiettivo è dare continuità all’ottima partita di sabato scorso.

Il Napoli dovrà fare sicuramente a meno di Kevin De Bruyne, uscito dopo aver segnato il rigore molto dolorante, toccandosi il bicipite femorale che ha già subito un intervento l’anno scorso. Il bollettino medico conferma una lesione di alto grado che costringerà il centrocampista belga a stare fuori dal rettangolo di gioco per circa quattro mesi.

Come giocherà il Napoli senza KDB?

Senza il fuoriclasse belga, il Napoli con tutta probabilità tornerà a giocare con il 4-3-3 classico, invece del 4-1-4-1 utilizzato in questa prima parte di stagione e che ha mostrato sia cose positive che negative.

Antonio Conte potrebbe quindi optare per i tre attaccanti puri, con Scott Mctominay, che insieme a Frank Zambo Anguissa, riprende la sua posizione di mezzala che entra molto in area di rigore per mettere in difficoltà le difese avversarie.

Tutto potrebbe cambiare dal punto di vista offensivo, con il tecnico leccese che potrebbe dare qualche occasione in più da titolare a Noa Lang, che scalpita da tempo per partire dal primo minuto, oppure alzare Spinazzola nel tridente offensivo, per dare più spazio invece a Miguel Gutierrez, che ha ben figurato durante quelle poche partite da titolare. Anche Elmas, in assenza di KDB, è un’opzione in mezzo in mezzo al campo, per far rifiatare i centrocampisti visti i tanti impegni ravvicinati.

Insomma, le opzioni in casa Napoli non mancano per far fronte a questa emergenza infortuni senza snaturare il sistema di gioco e la mentalità di squadra. Ora la palla passa al mister, che sa bene come mettere in campo la squadra e far fronte alla situazione infermeria.