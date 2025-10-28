Lecce-Napoli 0-1, i partenopei espugnano il Via del Mare e portano a casa altri tre punti

Il Napoli di Antonio Conte vince ancora e dà continuità alla vittoria di sabato vincendo una partita ostica contro il Lecce di Di Francesco che finisce sul risultato di 0-1. I partenopei si portano così di nuovo in testa alla classifica in solitaria, aspettando Roma-Parma di domani sera.

La cronaca della partita

Il Napoli si presenta con una veste nuova complici l’infermeria piena e la necessità di far rifiatare coloro che hanno giocato sabato al Maradona. Antonio Conte fa ben quattro cambi: rispetto alla sfida contro l’Inter e visto il brutto infortunio di Kevin De Bruyne, partono dal primo minuto Noa Lang, Elmas e Olivera che fanno rifiatare Mctominay e Spinazzola, e con Lorenzo Lucca al centro dell’attacco visto che Neres e Hojlund non sono ancora al meglio.

Il primo tempo della gara ha un ritmo molto lento: il Lecce di Di Francesco attende le mosse del Napoli, provando qualche timido contropiede durante tutta la prima frazione. I ragazzi di Antonio Conte tentano qualche cross con inserimenti soprattutto sul lato sinistro del campo, ma senza successo.

Da segnalare qualche occasione con Politano che tenta un tiro deviato dallo stesso Lucca, e una conclusione smorzata del centravanti ex Udinese di parecchio fuori, oltre a un tiro di Olivera neutralizzato dal Lecce. La prima parte di gara si conclude con un Napoli quasi mai pericoloso in avanti.

Il secondo tempo non inizia nel migliore dei modi per i partenopei: un problema fisico costringe Noa Lang ad uscire, al suo posto David Neres. Ciò che può cambiare gli equilibri della partita sono ancora una volta le decisioni arbitrali, infatti il direttore di gara concede un rigore alquanto dubbio al Lecce per un tocco di mano di Juan Jesus in presunta posizione innaturale. Dal dischetto si presenta Francesco Camarda, ma il rigore viene neutralizzato da Milinkovic-Savic.

Antonio Conte corre ai ripari e fa entrare Mctominay, Spinazzola e Hojlund: il Napoli comincia a spingere e con il solito Frank Zambo Anguissa la sblocca su calcio piazzato su assist di Neres, che sta vivendo un ottimo momento di forma.

Gli ultimi dieci minuti di gioco più recupero vedono il Lecce cercare di agguantare quantomeno il pareggio, ma gli azzurri riescono ad arginare i tentativi dei giallorossi.

Un ottimo risultato in vista degli ultimi tre impegni prima della sosta contro Como, Eintracht Francoforte e Bologna.