Perché McTominay ha giurato amore al Napoli? Un top club ha bussato alla porta degli azzurri

Scott McTominay, dopo un breve periodo di appannamento, è tornato a brillare in grande stile. Il centrocampista scozzese del Napoli ha infatti messo a segno tre gol nelle ultime due presenze, tra cui uno spettacolare e decisivo tiro al volo contro l’Inter, che ha fatto esplodere il pubblico del Maradona.

Il Barcellona su McTominay, arrivano le prime voci

Dopo aver conquistato il premio di MVP al suo primo anno in Serie A, McTominay sta dimostrando di essere non solo un giocatore di grande qualità, ma anche di straordinaria continuità e maturità tattica. Le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione dei principali club europei, e non sorprenderebbe se, nelle prossime finestre di mercato, dovessero arrivare offerte importanti.

Dagli Stati Uniti, però, giunge una notizia che ha colto molti di sorpresa: secondo quanto riportato da ESPN, il Barcellona avrebbe messo gli occhi proprio su McTominay. Nonostante la rosa blaugrana conti già giocatori del calibro di Pedri, Gavi, De Jong, Olmo e Fermin Lopez, pare che il club catalano voglia aggiungere un profilo versatile e fisicamente solido, in grado di offrire alternative in diverse zone del centrocampo.

Al momento, nessun contatto ufficiale sarebbe stato avviato — precisa il portale statunitense — ma il Barcellona continuerà a monitorare la situazione del centrocampista scozzese nel corso della stagione nel mentre ha iniziato ad avvicinarsi a Napoli. Se McTominay dovesse proseguire su questi livelli, non è escluso che i blaugrana possano farsi avanti con una proposta concreta già nella prossima sessione di mercato.