Nessun dirigente e divertimento: le regole fatte da Di Lorenzo per la festa di Halloween del Napoli

Archiviata la notte horror di Eindhoven, il Napoli ha saputo rialzarsi in fretta. In campo sono arrivate due vittorie fondamentali, contro Inter e Lecce, che hanno rimesso in carreggiata la squadra di Mazzarri dopo un momento difficile. Ma il vero lavoro, quello più profondo, si sta svolgendo fuori dal campo.

La scelta di Di Lorenzo per la festa del Napoli di Halloween

Come riportato da Il Mattino, ieri sera il gruppo azzurro ha voluto dare un segnale forte di unità. Su iniziativa del capitano Giovanni Di Lorenzo, i giocatori hanno organizzato una festa di Halloween a Santa Lucia, evento privato e a porte rigorosamente chiuse, riservato solo ai calciatori e ai membri dello staff.

L’atmosfera è stata distesa e conviviale, con sushi e piatti in linea con l’alimentazione sportiva, a dimostrazione della volontà di divertirsi senza trascurare la professionalità. L’obiettivo era chiaro: staccare la spina per qualche ora, lasciarsi alle spalle le tensioni recenti e, soprattutto, rafforzare l’identità del gruppo.

Una serata semplice, ma significativa, che conferma la volontà del Napoli di ritrovare non solo risultati, ma anche cohesione e spirito di squadra, elementi fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni stagionali.