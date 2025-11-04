Marotta contro Conte: “Libero di dire ciò che vuole ma con rispetto”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti durante l’assemblea della Lega Serie A, tenutasi oggi. Un incontro che, come sottolineato dallo stesso dirigente nerazzurro, si è svolto con un’atmosfera piuttosto intensa, ma che ha visto discutere temi cruciali per il futuro del calcio italiano. “L’assemblea, come sempre, è stata abbastanza intensa, ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio”, ha dichiarato Marotta.

Le parole di Antonio Conte e la risposta di Marotta

Tra le domande ricevute dai giornalisti, non è mancata quella riguardante le dichiarazioni recenti di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, che aveva parlato anche del presidente nerazzurro in un’intervista. Marotta, però, ha preferito non entrare nel merito delle parole dell’ex tecnico, evitando commenti su quanto detto da Conte. “Non voglio rispondere a questa cosa”, ha dichiarato con fermezza il dirigente interista.

Tuttavia, Marotta ha comunque voluto chiarire il suo pensiero sulla libertà di espressione, rispondendo alle affermazioni di Conte in maniera pacata. “Se c’è rispetto e democrazia, ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene”, ha aggiunto il presidente dell’Inter, lasciando intendere che ogni opinione, purché espressa con rispetto, è legittima.

Il tema degli arbitri è sempre un argomento caldo in Serie A, e anche Marotta è stato interpellato riguardo alle polemiche recenti. Nonostante la crescente attenzione sulla gestione degli arbitri e sulle decisioni controverse, Marotta ha preferito non approfondire ulteriormente la questione. “Sì, ho capito, ma non è il caso di riprendere ancora questo discorso”, ha detto, facendo intendere che, pur riconoscendo l’importanza di certe discussioni, è preferibile non alimentare ulteriori polemiche.