Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Napoli, sorge un “problema” sulle condizioni di Spinazzola. Le ultime

Nov 12, 2025 - Michele Massa

Come sta Leonardo Spinazzola? È questa la domanda che in molti tifosi del Napoli si stanno ponendo nelle ultime ore. L’esterno, tra i migliori per rendimento in questa prima parte di stagione, è rimasto ai box nelle ultime gare a causa di alcuni fastidi fisici che lo hanno costretto a fermarsi.

Le ultime sulle condizioni di Spinazzola

A fare il punto sulla situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che parla di una questione tutt’altro che semplice per l’ex calciatore della Roma. “Spinazzola ha confermato le sensazioni di qualche giorno fa: deve convivere con i problemi di pubalgia che si porta dietro da un po’”, si legge sul quotidiano napoletano.

Si tratta dunque di una situazione delicata, che lo staff medico azzurro sta monitorando con grande attenzione. La pubalgia, infatti, è un disturbo che può ripresentarsi facilmente e necessita di tempi di recupero non sempre brevi.

Nei prossimi giorni sono attese comunicazioni ufficiali da parte della SSC Napoli, che dovrà chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero del laterale. L’obiettivo, per Spinazzola, è quello di tornare disponibile alla ripresa dopo la sosta, ma servirà prudenza per evitare ricadute.

Tag
Leonardo SpinazzolaSSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".