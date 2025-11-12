Napoli, sorge un “problema” sulle condizioni di Spinazzola. Le ultime

Come sta Leonardo Spinazzola? È questa la domanda che in molti tifosi del Napoli si stanno ponendo nelle ultime ore. L’esterno, tra i migliori per rendimento in questa prima parte di stagione, è rimasto ai box nelle ultime gare a causa di alcuni fastidi fisici che lo hanno costretto a fermarsi.

Le ultime sulle condizioni di Spinazzola

A fare il punto sulla situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che parla di una questione tutt’altro che semplice per l’ex calciatore della Roma. “Spinazzola ha confermato le sensazioni di qualche giorno fa: deve convivere con i problemi di pubalgia che si porta dietro da un po’”, si legge sul quotidiano napoletano.

Si tratta dunque di una situazione delicata, che lo staff medico azzurro sta monitorando con grande attenzione. La pubalgia, infatti, è un disturbo che può ripresentarsi facilmente e necessita di tempi di recupero non sempre brevi.

Nei prossimi giorni sono attese comunicazioni ufficiali da parte della SSC Napoli, che dovrà chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero del laterale. L’obiettivo, per Spinazzola, è quello di tornare disponibile alla ripresa dopo la sosta, ma servirà prudenza per evitare ricadute.