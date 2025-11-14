E’ infortunio per tutti, si ferma anche l’ex Simeone: rischia un lungo stop

È un periodo nero per gli infortuni nel calcio italiano. La Serie A sta facendo i conti con una vera e propria emergenza, con diverse squadre costrette a rivedere i propri piani a causa delle assenze forzate. Il Napoli, in particolare, è la squadra più tartassata d’Italia: una serie impressionante di stop sta condizionando la stagione degli azzurri, che devono fronteggiare una situazione quasi senza precedenti.

Stop Simeone, ecco cosa è successo

Non va meglio al resto delle compagini del campionato. Anche le altre società stanno pagando dazio, e l’ennesima tegola arriva oggi dal Torino. A fermarsi è stato Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia granata.

Il club piemontese ha comunicato ufficialmente le condizioni del giocatore dopo l’infortunio rimediato in allenamento in seguito a uno scontro di gioco:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

Un problema muscolare che terrà l’attaccante argentino fuori per alcune settimane, costringendo il tecnico del Torino a rivedere le sue rotazioni offensive. Simeone era partito forte in questa stagione, spinto dalla voglia di riscattarsi dopo le tante panchine accumulate a Napoli. Panchine che, però, gli hanno comunque portato in dote due scudetti in tre stagioni, testimonianza del suo contributo prezioso anche nei momenti lontani dai riflettori.

Nonostante l’addio estivo, il Cholito resta ancora oggi un simbolo nel cuore dei tifosi partenopei. La sua celebre “garra” sudamericana, quella determinazione feroce mostrata ogni volta che mette piede in campo, continua a essere ricordata con affetto dal pubblico azzurro.

Il suo stop è l’ennesimo segnale di una stagione in cui gli infortuni stanno incidendo pesantemente sugli equilibri del campionato. Le squadre sperano ora di recuperare presto i propri giocatori per non compromettere ulteriormente il percorso agonistico.