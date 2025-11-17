Osimhen shock: esce dal campo piangendo dopo l’ennesimo infortunio. Cosa è successo

Brutta notizia per la Nigeria nella finale dei playoff africani per la qualificazione al Mondiale. Le Super Eagles, impegnate in una sfida decisiva, hanno perso Victor Osimhen per infortunio, alimentando grande preoccupazione sia in nazionale sia nel Galatasaray, suo club di appartenenza.

Prima l’infortunio poi la beffa Mondiale. La serata shock di Osimhen

L’attaccante, schierato dal primo minuto insieme a Lookman e Chukwueze, aveva iniziato con la solita energia, dando profondità e qualità al reparto offensivo. Ma allo scadere del primo tempo è arrivata la doccia gelata: Osimhen si è accasciato dolorante ed è stato costretto a lasciare il campo in lacrime, un segnale che ha immediatamente fatto temere il peggio.

Al suo posto è entrato Akor Adams, ma l’episodio ha inevitabilmente inciso sul morale della squadra, già sotto pressione in un match decisivo. L’uscita anticipata del bomber pesa come un macigno anche sul Galatasaray, che vive con apprensione l’attesa degli esami clinici.

Al momento l’entità dell’infortunio non è stata resa nota. Tuttavia, la reazione del giocatore lascia presagire un problema serio. Le prossime ore saranno fondamentali: si attendono comunicazioni ufficiali per capire la reale gravità dell’infortunio e i tempi di recupero, sperando che il verdetto sia meno duro delle sensazioni filtrate dal campo.