La Nigeria non parteciperà ai Mondiali del 2026: le Super Eagles di Osimhen e Lookman mancheranno l’appuntamento per la seconda edizione consecutiva, dopo l’assenza a Qatar 2022.

A fermarle questa volta è stata la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa ai rigori nello spareggio africano disputato a Rabat. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, i congolesi si sono imposti 4-3 dal dischetto.

Le accuse di Chelle: “C’erano riti voodoo durante i rigori”

A tenere banco dopo l’eliminazione non è stato però solo il risultato. Il commissario tecnico nigeriano, Eric Chelle, ha infatti denunciato presunti comportamenti scorretti degli avversari, arrivando a parlare di rituali di magia nera.

“Ogni volta, prima di un nostro rigore, uno di loro lanciava qualcosa, sembrava acqua. Non so cosa fosse, ma dava l’idea di un rito voodoo. Per questo ero nervoso”, ha dichiarato il c.t., alimentando polemiche e discussioni.

La Nigeria paga i tre errori dagli undici metri di Calvin Bassey, Moses Simon e Semi Ajayi. Nonostante la delusione, Chelle ha provato a mantenere un atteggiamento costruttivo: “Abbiamo fatto vedere anche cose positive, ma dobbiamo correggere gli errori. Ho fiducia in questo gruppo, so che può crescere e fare molto meglio”.