Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: rivoluzione Conte, torna la difesa a 3

Mancano poche ore alla partita valevole per la dodicesima giornata di Serie A, prevista stasera al Maradona contro l’Atalanta del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Antonio Conte pensa a qualche novità soprattutto nel modulo per sorprendere in qualche modo i nerazzurri.

La formazione azzurra

Il tecnico salentino vuole dare uno scossone alla squadra e per questo starebbe optando per un cambio radicale di modulo, con il passaggio al 3-4-3, modulo che qualche volta è stato utilizzato l’anno passato in situazioni di emergenza.

A restare fuori sarebbe Elijf Elmas, e la linea difensiva vedrà Buongiorno guidare i due braccetti Rrahmani e Juan Jesus, che torna nell’undici titolare. Centrocampo a quattro, con Di Lorenzo e Gutiérrez che agiranno da esterni di centrocampo, mentre in mezzo al campo sarà McTominay ad giocare al fianco di Lobotka.

In attacco poco cambia nelle idee del tecnico salentino, con Neres, preferito a Noa Lang sulla sinistra, accanto a Rasmus Hojlund e l’imprescindibile Matteo Politano.

La formazione dell’Atalanta

Gli orobici sono attesi al Maradona, con l’allenatore Raffaele Palladino che è alla sua prima partita alla guida dell’Atalanta.

Il tecnico napoletano è intenzionato ad affidarsi a Scamacca con De Ketelaere e Lookman alle sue spalle, mentre dovrà fare a meno di Scalvini, infortunato. A centrocampo Ederson e De Roon con Zappacosta e Bellanova esterni; in difesa Ahanor, Hien e Djimsiti.

Probabile formazione Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutiérrez, Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Scamacca. All. Palladino.