Lukaku corre verso la Roma: arrivano importantissime novità sul belga

Il recupero di Romelu Lukaku è ormai questione di giorni. L’attaccante belga, fuori dal 14 agosto per la lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata in amichevole contro l’Olympiacos, sta completando l’ultima fase della riabilitazione e le sensazioni che arrivano da Castel Volturno sono finalmente positive.

Le ultimissime sulle condizioni di Romelu Lukaku

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Big Rom dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già nel corso di questa settimana, un passo decisivo verso la convocazione. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione sabato contro la Roma, gara in cui Conte spera almeno di restituirgli una maglia in panchina.

Il rientro di Lukaku rappresenta una boccata d’ossigeno per il Napoli: la squadra ha dovuto rinunciare fin dall’inizio della stagione al suo attaccante di riferimento, sia per peso specifico che per capacità di incidere nei momenti chiave. Con il belga nuovamente arruolabile, Conte potrà finalmente contare su un terminale offensivo capace di cambiare il volto della partita e dare profondità a un reparto che finora ha dovuto arrangiarsi.