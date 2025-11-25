Stasera il Napoli è atteso al Maradona per una partita importantissima in ottica qualificazione europea, contro gli azeri del Qarabag, una squadra che sta facendo una bella figura durante questa prima fase della competizione, con ben 7 punti e ottime prestazioni contro squadre blasonate come il Chelsea.

La probabile formazione del Napoli

Il Napoli deve dare continuità alla bella vittoria contro l’Atalanta, e per questo Antonio Conte sembra orientato a schierare ancora una volta il 3-4-3, con gli esterni offensivi liberi di attaccare senza badare troppo alla fase difensiva.

Hojlund e Rrahmani sono recuperati, mentre Spinazzola e Gilmour saranno ancora ai box per problemi fisici. Rispetto alla squadra che ha sfidato l’Atalanta, due sono i dubbi del tecnico salentino: sulla fascia sinistra è favorito Gutiérrez, anche se Olivera scalpita per una maglia da titolare; Matteo Politano sembra invece essere in vantaggio su Noa Lang per un posto sulla fascia sinistra.

Probabile formazione Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutiérrez (Olivera), Politano (Lang), Hojlund, Neres. All. Conte.