Napoli-Cagliari, c’è una sorpresa inaspettata in porta. Cosa è successo

Il Napoli si prepara alla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari con un massiccio turnover. La priorità è gestire al meglio le energie in vista dei prossimi, delicatissimi impegni: prima la Juventus in campionato, poi il Benfica in Champions League. Per questo motivo, Rudi Garcia (o l’attuale tecnico, in base al contesto della stagione) valuterà una formazione profondamente rivisitata, lasciando spazio a diversi giocatori finora meno utilizzati.

Novità in porta in vista di Napoli-Cagliari, tocca a Contini

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, le rotazioni saranno inevitabili: a centrocampo, dove le alternative scarseggiano, sarà comunque necessario concedere un po’ di riposo a Scott McTominay, ormai divenuto un punto fermo della mediana partenopea. Possibile anche la presenza dal primo minuto di Pasquale Mazzocchi, pronto a sfruttare un’occasione preziosa per mettere minuti nelle gambe e mostrare la propria affidabilità.

Non è escluso che la partita contro il Cagliari segni l’esordio stagionale di Nikita Contini. Il portiere, cresciuto nel settore giovanile azzurro, rappresenta una delle storie più interessanti della rosa: ogni anno parte come secondo o terzo portiere, ma mantiene sempre una professionalità impeccabile e un attaccamento alla maglia fuori dal comune.

Per Contini potrebbe essere molto più di una semplice rotazione: sarebbe l’occasione per dimostrare al tecnico di poter essere una risorsa affidabile, oltre che un segnale importante per un ragazzo che, nonostante i tanti prestiti e i minuti ridotti, non ha mai abbassato il livello della sua dedizione.