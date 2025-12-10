David Neres si racconta: “Amo i tifosi del Napoli. Ora abbiamo equilibrio”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, David Neres ha parlato ai microfoni di Prime Video, emittente che trasmetterà il match, raccontando il suo momento personale e quello del Napoli. L’attaccante brasiliano, protagonista di un periodo particolarmente brillante, ha espresso grande serenità e fiducia.

Le parole di David Neres ad Amazon Prime

“Ho sempre detto che qui sto bene. La gente, il club e i tifosi mi hanno sempre accolto e trattato alla grande”, ha dichiarato Neres, ricordando anche il momento più emozionante della sua avventura azzurra: “Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto il campionato, è stato straordinario”.

Il brasiliano ha spiegato le ragioni della sua crescita recente: “Io cerco di farmi trovare sempre pronto e ogni volta che vado in campo so cosa devo fare. Credo che questo momento sia legato al duro lavoro che ho fatto per arrivare preparato. Quando ho avuto le mie occasioni mi sono fatto trovare pronto”.

Fondamentale, per lui, è la fiducia: “È importante quella dell’allenatore, ma anche quella in se stessi. Quando giochi bene e ottieni risultati positivi acquisisci fiducia, e queste ultime gare lo dimostrano”.

Non poteva mancare un commento sul tridente composto con Lang e Højlund, soluzione che sta dando equilibrio e imprevedibilità al Napoli:

“Quando una squadra trova equilibrio è più facile per tutti giocare insieme. Così come quando le cose non funzionano diventa più difficile per tutti. Ora che abbiamo trovato questo equilibrio nel nostro gioco, è tutto più semplice”.

Con un Neres in grande crescita e un reparto offensivo sempre più affiatato, il Napoli arriva alla sfida contro il Benfica con rinnovato entusiasmo e con la convinzione di potersela giocare fino in fondo.