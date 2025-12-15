Napoli, ci sarà Lukaku in Supercoppa? Arriva la decisione su Big Rom

Arrivano segnali positivi in casa Napoli in vista della Supercoppa Italiana. Romelu Lukaku sembra essere pronto a fare il suo rientro in campo e dovrebbe far parte del gruppo che volerà a Riad per la sfida contro il Milan.

La decisione su Lukaku in vista della Supercoppa

L’attaccante belga, che ha dovuto fare i conti con un infortunio alla coscia sinistra fin dall’inizio della stagione, sta finalmente recuperando e aumentando gradualmente i carichi di lavoro. Dopo settimane di allenamenti individuali, Lukaku si sta integrando sempre di più nel lavoro con la squadra, segnando così un importante passo verso il pieno recupero.

La Supercoppa Italiana rappresenta un’opportunità perfetta per testare le sue condizioni fisiche e valutare il suo ritorno definitivo in campo. Il tecnico Antonio Conte, che non ha mai nascosto l’importanza di avere il gigante belga a disposizione, spera di poterlo utilizzare già nella competizione contro i bianconeri. Seppur non si prevedano 90 minuti nelle gambe, Lukaku potrebbe comunque strappare una convocazione e, magari, fare il suo esordio stagionale con qualche minuto nelle gambe.

A confermare il possibile rientro di Lukaku è stato Sky Sport, che ha monitorato gli sviluppi della condizione fisica dell’attaccante. Non resta che aspettare la lista dei convocati, che potrebbe includere finalmente anche il nome del centravanti ex Inter.

Il rientro di Lukaku potrebbe essere la spinta che il Napoli cercava per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e competere per altri trofei.