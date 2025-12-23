Assente in Arabia ma vicino ai compagni: cosa ha fatto De Bruyne dopo la vittoria in Supercoppa

Kevin De Bruyne, uno dei giocatori più attesi, era assente durante la missione del Napoli in Supercoppa Italiana, e il suo rientro in campo è previsto solo per marzo. Un’assenza che si è rivelata pesante per la squadra azzurra, costringendo l’allenatore Antonio Conte a rivedere il modulo tattico per far fronte alla mancanza del belga.

Il lunedì sera di De Bruyne dopo la vittoria del suo Napoli

Attualmente in Belgio per proseguire il suo recupero, De Bruyne ha seguito con grande attenzione e concentrazione la finale di Supercoppa Italiana, che ha visto il Napoli trionfare contro il Bologna. Nonostante il suo fisico lontano dal campo, il calciatore ha vissuto intensamente la partita, emozionandosi per la vittoria dei suoi compagni di squadra.

A fine match, De Bruyne ha inviato un messaggio privato alla squadra azzurra per congratularsi per il trionfo, dimostrando ancora una volta il suo supporto. Tuttavia, ciò che ha suscitato un po’ di disappunto tra i tifosi è stato l’assenza di un commento pubblico sui social da parte del belga. Questo silenzio ha sollevato alcune perplessità tra i fan del Napoli, che lo hanno accusato di essere troppo distaccato dal mondo partenopeo.

Tuttavia, è importante ricordare che Kevin De Bruyne ha sempre mantenuto un profilo piuttosto basso durante la sua carriera, evitando di alimentare polemiche o eccessivi clamori sui social. Il suo approccio riservato non dovrebbe dunque sorprendere, soprattutto considerando che utilizza i social media con estrema moderazione.

In un mondo in cui i calciatori sono spesso sotto la lente d’ingrandimento per ogni loro mossa, la scelta di De Bruyne di non esporsi pubblicamente sulla vittoria del Napoli potrebbe semplicemente riflettere il suo stile personale, lontano dalle luci dei riflettori.