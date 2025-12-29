Chivu risponde: “Conte? Quello che dice sinceramente non mi importa”

Un’affermazione decisa, senza giri di parole, quella di Cristian Chivu dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, che ha visto un gol decisivo di Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito. Durante l’intervista post-partita, in diretta su DAZN, il tecnico rumeno non ha mostrato alcun interesse per le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dell’ex squadra, sul potenziale della squadra nerazzurra. “A me quello che dice Conte non interessa”, ha dichiarato in modo secco, quando è stato sollecitato a rispondere sulle parole a distanza dell’allenatore del Napoli.

Le dichiarazioni di Conte, in particolare sulla forza dell’Inter dopo la vittoria sulla Cremonese, non sembrano aver colpito più di tanto Chivu, che ha preferito concentrarsi solo su quanto visto sul campo. Il tecnico nerazzurro, nel commentare la situazione della sua squadra, ha evidenziato la necessità di rimanere concentrati e di non dare nulla per scontato, nonostante il primo posto in classifica al termine del 2025.

L’Inter in testa alla Serie A

“Nel calcio nulla è scontato. Per arrivare a essere competitivi bisogna osare e mostrare in campo”, ha continuato Chivu, sottolineando la consapevolezza di essere ancora lontani dal traguardo, con il girone di andata non ancora concluso. Nonostante la vittoria contro l’Atalanta, il tecnico ha ribadito che la strada per raggiungere i massimi livelli è ancora lunga e che ogni partita può riservare sorprese. “Sappiamo che la strada è ancora lunga. Sappiamo che vogliamo essere competitivi, che dobbiamo lavorare e che, a volte, dobbiamo combattere anche contro l’ingiustizia; contro quelli che pensano che è tutto scontato”, ha detto Chivu, riflettendo sull’importanza di restare umili e pronti a lottare, anche contro gli ostacoli esterni.

L’Inter è al primo posto in Serie A a dicembre 2025, ma Chivu è fermamente convinto che solo il campo possa davvero determinare il valore di una squadra. “Siamo sempre a testa alta, reagiamo alle difficoltà e siamo pronti a lottare e lavorare ancora di più”, ha dichiarato, sottolineando come la squadra abbia sempre mostrato carattere, sia nei momenti positivi che in quelli difficili. Infine, una battuta leggera su quello che potrebbe riservare il futuro: “A inizio 2026 ci sarà il Bologna? Spero di esserci”. Una frase che ha strappato qualche risata, ma che mostra la determinazione di Chivu a non abbassare la guardia.