Ci sarà Sarri in panchina contro il Napoli? Come sta il tecnico dopo l’intervento

In un periodo già carico di tensioni, la Lazio ha dovuto fare i conti con una notizia delicata che ha riguardato il proprio allenatore, Maurizio Sarri. Ieri, il tecnico è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico Tor Vergata, per trattare una fibrillazione atriale. L’operazione, programmata da tempo, è andata a buon fine e non desta preoccupazioni.

Le condizioni di Maurizio Sarri dopo l’intervento di ieri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri dovrebbe essere dimesso già oggi e, a meno di imprevisti, riprendere il lavoro con la squadra venerdì, con la possibilità di essere in panchina domenica contro il Napoli. L’intervento era atteso da settimane, dopo che il mister aveva mostrato segni di affaticamento nelle ultime uscite.

Nel frattempo, l’allenamento di ieri è stato diretto dal vice Giovanni Lanni, affiancato dal resto dello staff tecnico. La Lazio attende il ritorno del “Comandante”, che resta il punto di riferimento fondamentale per la squadra sia dentro che fuori dal campo.