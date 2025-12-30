Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Ci sarà Sarri in panchina contro il Napoli? Come sta il tecnico dopo l’intervento

Dic 30, 2025 - Michele Massa

La confessione shock di Gila su Maurizio Sarri ai tempi della Lazio. Lo spagnolo racconta del suo periodo difficile con il tecnico toscano

In un periodo già carico di tensioni, la Lazio ha dovuto fare i conti con una notizia delicata che ha riguardato il proprio allenatore, Maurizio Sarri. Ieri, il tecnico è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico Tor Vergata, per trattare una fibrillazione atriale. L’operazione, programmata da tempo, è andata a buon fine e non desta preoccupazioni.

Le condizioni di Maurizio Sarri dopo l’intervento di ieri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri dovrebbe essere dimesso già oggi e, a meno di imprevisti, riprendere il lavoro con la squadra venerdì, con la possibilità di essere in panchina domenica contro il Napoli. L’intervento era atteso da settimane, dopo che il mister aveva mostrato segni di affaticamento nelle ultime uscite.

Nel frattempo, l’allenamento di ieri è stato diretto dal vice Giovanni Lanni, affiancato dal resto dello staff tecnico. La Lazio attende il ritorno del “Comandante”, che resta il punto di riferimento fondamentale per la squadra sia dentro che fuori dal campo.

Tag
Maurizio SarriSSC Napoli
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".