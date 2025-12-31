Perché De Laurentiis era seduto sui gradini a Riyad? Arriva il chiarimento della Lega Serie A

Aveva fatto discutere la foto di Aurelio De Laurentiis seduto sui gradini dello stadio di Riad durante le partite di Supercoppa Italiana disputate dal Napoli. Un’immagine che aveva attirato curiosità e alimentato diverse interpretazioni.

A fare chiarezza è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto ai microfoni di Radio Rai nel corso della trasmissione “Radio anch’io lo sport”. Simonelli ha escluso qualsiasi significato polemico dietro la scelta del patron azzurro.

Secondo quanto spiegato, De Laurentiis si trovava inizialmente nel royal box, ma aveva deciso di cedere il proprio posto alla figlia Valentina. Successivamente si è accomodato in un settore ordinario della tribuna e, per una questione di scaramanzia, ha preferito sedersi sui gradini.

Dopo l’esito positivo della semifinale per il Napoli, ha scelto di mantenere la stessa posizione anche nelle partite successive.

“Non c’è stato alcuno sgarbo”, ha concluso il presidente della Lega Serie A, chiarendo definitivamente la vicenda.