Sorpresa della Befana per i bimbi del Pausillipon: visita e doni di Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema

Una giornata di emozioni e leggerezza ha illuminato i reparti dell’Ospedale Pausilipon di Napoli, polo oncologico pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon. In occasione della festività dell’Epifania, una delegazione di calciatori della SSC Napoli ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati, portando doni e momenti di autentica vicinanza.

L’iniziativa si è svolta il 6 gennaio 2026 e ha regalato ai bambini e alle loro famiglie un’occasione di svago e serenità, capace di spezzare, anche solo per qualche ora, la routine delle cure e dell’ospedale.

I calciatori in reparto tra doni e momenti di condivisione

Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, al termine dell’allenamento, hanno trascorso del tempo con i piccoli degenti, intrattenendosi con loro e condividendo sorrisi e parole di incoraggiamento. Un gesto semplice ma dal forte impatto emotivo, che ha lasciato un segno profondo nei bambini e nei loro familiari.

La presenza dei giocatori ha confermato l’attenzione del Calcio Napoli verso il territorio e, in particolare, verso le realtà più fragili, dimostrando come lo sport possa diventare veicolo di solidarietà e speranza.

Una collaborazione strutturata tra sport e sanità

La visita al Pausilipon non rappresenta un episodio isolato, ma rientra in un progetto più ampio nato da una convenzione sottoscritta tra la SSC Napoli e la Fondazione Santobono Pausilipon. Un accordo che punta a costruire un rapporto stabile e continuativo a sostegno dei bambini ricoverati.

Il protocollo prevede attività di charity e fundraising, oltre a iniziative dedicate ai piccoli pazienti, come la possibilità di assistere alle partite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, vivendo così l’emozione del calcio anche durante il percorso di cura.

La visita dell’Epifania segna solo il primo passo di una serie di iniziative che proseguiranno nei prossimi mesi, con un obiettivo comune: offrire sostegno concreto, opportunità e sorrisi ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, rafforzando il legame tra sport, solidarietà e comunità.