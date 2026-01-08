Hojlund pubblica il video del presunto fallo: “Non l’ho neanche toccata con la mano”

“Non l’ho neanche toccata con la mano”. Così Rasmus Hojlund nelle storie su Instagram, in cui ha pubblicato anche il video, al rallentatore, del presunto tocco di mano che ha portato l’arbitro Marchetti ad annullare il gol del pareggio del Napoli. Un pari che sarebbe giunto qualche minuto dopo con Di Lorenzo, ma la sensazione è che il destino della partita fosse stato già scritto primo del calcio d’inizio: i partenopei non avrebbero dovuto portare a casa i 3 punti.

Napoli-Verona è infatti la storia horror di un arbitraggio a dir poco scandaloso. Marchetti e Marini al Var manifestamente incapaci di osservare le azioni, calarle nel contesto, interpretare il regolamento. Un’incompetenza talmente grave che la conseguenza giusta sarebbe impedir loro di entrare in uno stadio, se non da spettatori paganti. Arbitrare non fa per loro, sarebbe meglio che si dedicassero ad altro.

Il rigore per fallo di Buongiorno, valso il raddoppio del Verona, è un’aberrazione così evidente che risulta imbarazzante perfino dover descrivere l’azione. Il difensore del Napoli tocca sì la palla col braccio, ma è Valentini che saltando commette fallo colpendo al collo l’azzurro.

Ad essere emblematico è anche un altro episodio, passato forse un po’ sotto traccia: quello in cui Valentini afferra per il collo, da dietro, Elmas, strangolandolo a centrocampo davanti agli occhi dell’arbitro che era ad una manciata di metri di distanza e guardava l’azione. Un fallo da ammonizione chiara, palese, sacrosanta, ma punito con il solo fischio. È forse proprio questa la cifra dell’incompetenza di Marchetti che, se sugli episodi andati al Var potrebbe anche avere delle scusanti (e non le ha),in questo caso non poteva non sanzionare lo scaligero con il cartellino.