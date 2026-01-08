Il Napoli segna e Conte esplode contro il quarto uomo: l’episodio nascosto dalle telecamere

Per il Napoli e per Antonio Conte è stata una serata estremamente complicata, segnata in modo profondo dagli interventi del VAR. La tecnologia ha avuto un peso decisivo sull’andamento della gara, incidendo sia sui due gol annullati agli azzurri nel secondo tempo sia sul rigore concesso al Verona nella prima frazione di gioco, episodio che ha acceso polemiche e tensioni.

L’episodio dopo il gol di Giovanni Di Lorenzo

Nel clima di nervosismo generale, non è passato inosservato il comportamento di Antonio Conte dopo il gol del momentaneo 2-2 firmato da Di Lorenzo. A svelare un retroscena significativo è stato il bordocampista di DAZN, Federico Sala, che ha raccontato quanto accaduto a pochi istanti dalla rete.

“Conte è entrato in campo per esultare con la sua squadra e per chiedere testa ai suoi giocatori”, ha spiegato Sala. Subito dopo, però, l’allenatore del Napoli si è girato verso il quarto uomo lasciandosi andare a uno sfogo carico di ironia e rabbia: “Annullateci anche questo, annullateci anche questo!”, urlato per due volte.

Un gesto che fotografa alla perfezione lo stato d’animo dell’allenatore azzurro, vissuto come sempre con grande intensità e trasporto emotivo. La solita trance agonistica di Conte, amplificata da una partita che, tra decisioni arbitrali e interventi del VAR, ha lasciato strascichi e più di una recriminazione in casa Napoli.