Sciagura David Neres: il brasiliano è volato in Inghilterra. Le ultime sull’infortunio

Piove sul bagnato in casa Napoli e per Antonio Conte, che deve fare i conti con un nuovo, serio problema fisico. David Neres è infatti alle prese con una sospetta lesione al tendine della caviglia sinistra, un infortunio che potrebbe costringerlo a un lungo stop e che apre scenari tutt’altro che rassicuranti.

Le ultime sull’infortunio di David Neres

A lanciare l’allarme è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che descrive una situazione delicata e ancora tutta da chiarire:

“David Neres è un’ombra che s’allungherà nelle notti che verranno, un tormento con cui convivere fin quando non si avrà la risposta certa e definitiva su uno dei suoi tendini, e quindi uscirà di scena per un mese o forse due”.

La caviglia sinistra continua a tormentare l’esterno brasiliano. È la stessa che lo aveva già tradito nella sfida contro la Lazio e che, contro il Parma, era stata “testata” per appena 32 minuti prima di alzare definitivamente bandiera bianca. Ora serviranno valutazioni approfondite per decidere il percorso da seguire.

Secondo il quotidiano, le opzioni sul tavolo sono due: terapia conservativa oppure intervento chirurgico. Una scelta tutt’altro che semplice, che non potrà essere guidata esclusivamente dai tempi di recupero. Le stime, al momento, oscillano tra i 45 e i 90 giorni, ma con una variabile imprevedibile che rende impossibile fare previsioni certe.

Nel frattempo, per avere un quadro clinico definitivo, Neres è volato in Inghilterra nelle ultime ore per sottoporsi a controlli specialistici e consulti mirati. Solo dopo questi esami il Napoli potrà decidere come procedere e capire se l’esterno offensivo dovrà fermarsi per settimane o addirittura per mesi.

Un’altra tegola pesante per Conte, che rischia di perdere uno degli uomini chiave del suo reparto offensivo proprio in una fase cruciale della stagione. L’ansia cresce a Castel Volturno: l’ombra di Neres, come scrive la Gazzetta, è destinata ad allungarsi ancora.