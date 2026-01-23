Lukaku “stupisce” contro il Savoia: com’è andata la sua partita

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte a tre giorni dalla sfida contro la Juventus. Nell’allenamento congiunto andato in scena ieri a Castel Volturno contro il Savoia, formazione di Serie D scelta come sparring partner, è arrivato un segnale importante: Romelu Lukaku è tornato al gol.

La partita di Romelu Lukaku contro il Savoia

Il test si è chiuso sul 3-0 per gli azzurri, con le reti di Mazzocchi, Anic e proprio Big Rom, che ha potuto finalmente assaporare di nuovo la gioia personale dopo cinque mesi di stop. Un momento simbolico ma significativo, utile soprattutto per ritrovare sensazioni, fiducia e ritmo partita.

L’amichevole è stata l’occasione ideale per permettere a Lukaku di mettere minuti nelle gambe, riprendere confidenza con l’intensità del gioco e avvicinarsi gradualmente al ritorno in campo ufficiale. L’attaccante belga è tornato in gruppo già da diversi giorni e martedì era regolarmente con la squadra a Copenaghen per l’impegno di Champions League, pur senza scendere in campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il percorso di rientro procede senza intoppi ma con la necessaria prudenza. Anche contro la Juventus, Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, con Conte intenzionato a gestirne il minutaggio per evitare ricadute.

Il lavoro svolto ieri, però, rappresenta un passo fondamentale: Big Rom ha continuato a riprendere confidenza con l’“effetto partita” e ora si prepara al debutto stagionale, sempre più vicino. Per il Napoli, ritrovare Lukaku – anche solo a mezzo servizio – significa aggiungere peso, esperienza e soluzioni offensive in un momento cruciale della stagione. Conte osserva e sorride: il gigante belga è sulla strada giusta.